Bloemen plukken voordat de maaimachine komt. Dat was zaterdag mogelijk op het proefveld van de studieclub voor bloemzaadteelt aan de Veilingweg in Sint-Annaland. Iedere bezoeker kon er zijn eigen boeket samenstellen. Vooral 's middags was er veel belangstelling toen de zon begon te schijnen. Het proefveld voor onkruidbestrijding heeft weer voldoende gegevens opgeleverd. De bloemen zijn mooi, maar het gaat bij de telers nog altijd om het zaad.