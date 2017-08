Stadlander: Leegstand voorkomen voor behoud leefbaarheid

Directeur Ko Droogendijk en bestuurder Ton Ringersma in het kantoor van Stadlander in Bergen op Zoom. Op de achtergrond een grote foto van Stavenisse.

Directeur Ko Droogendijk en bestuurder Ton Ringersma in het kantoor van Stadlander in Bergen op Zoom. Op de achtergrond een grote foto van Stavenisse.

Woningcorporatie Stadlander waarschuwt in een brief aan de Thoolse gemeenteraad voor het risico op leegstand dat op de loer ligt. De corporatie gaat daarom niet meer bijbouwen, maar investeren in de bestaande voorraad om zo 'rotte kiezen' in dorpen te voorkomen. ,,Hoe groter de ontspanning op de woningmarkt, hoe groter de bedreiging voor de leefbaarheid", zegt directeur Ko Droogendijk.

,,In heel het gebied zijn er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar", zegt Ko Droogendijk uit Sint-Annaland. Volgens de directeur is het onverstandig om uit te breiden. ,,De voorraad is meer dan voldoende." Stadlander voorziet in de toekomst een afnemende vraag naar zowel huur- als koopwoningen.

Rotte kiezen voorkomen

Droogendijk adviseert een terughoudend bouwbeleid om te voorkomen dat er meerdere dorpen met 'rotte kiezen' komen. Zo zijn er Sint-Maartensdijk van dat soort braakliggende terreinen omdat de oude woningen gesloopt zijn, maar er geen animo is om op die plekken nieuwe te bouwen. In plaats van bijbouwen wil de corporatie daarom liever investeren in het huidige woningbestand.

Gevolgen

Meer bijbouwen zou bovendien tot nog meer ontspanning van die woningmarkt leiden. Met alle gevolgen van dien, vindt Droogendijk. ,,Hoe groter de ontspanning, hoe groter de bedreiging voor de leefbaarheid."

Eigen kern voorrang

Bestuurder Ton Ringersma: ,,In dorpen, zoals op Tholen, speelt dit wel in mindere mate omdat men gewoon wat hechter is. Er zijn nog actieve kerken en dorpsraden. Toch zijn er ook gekke gevallen waar buren vervuilen zonder dat degene die naast hem woont dat weet." Een hechte samenleving, staat of valt met het kennen van elkaar. Zeker in een dorp. ,,De burgemeester vraagt mij waarom we dan die mensen uit Rotterdam of Vlissingen hier laten wonen", vertelt Ringersma. ,,Dat kunnen we niet tegenhouden. Als mensen passen in de economische vereisten zijn we feitelijk verplicht die een woning te verschaffen. Dat is het principe van vrije vestiging." ,,Bovendien heeft iemand uit de eigen kern voorrang. Dus daar is dan blijkbaar geen vraag", voegt Droogendijk toe.