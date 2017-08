Geen waterspelletjes meer bij haven Flupland

Omdat de haven bij Sint Philipsland officieel een vaarroute en geen speelplaats is, mag het jeugd en jongerenwerk van de gemeente er van Rijkswaterstaat geen Watersport Experience meer organiseren.

Om dezelfde reden was de wakeboard- activiteit van dinsdag op die plek veranderd naar een pijl en boogspel in Stavenisse. De drie voorgaande jaren werd het gedoogd, vertelt combinatiefunctionaris Chantal Walhout.

'Vreemd, maar regels zijn regels'

,,In oktober kijken we verder wat we volgend jaar gaan doen. Het was net een goede plek waar bijna niemand met een bootje komt. Vreemd, maar regels zijn ook regels." Als alternatieve locaties gaf Rijkswaterstaat onder andere de Speelmansplaten aan. ,,Daar zijn we nog wezen kijken, maar ik ben blij dat we dat niet gedaan hebben. Er was veel blauwalg."