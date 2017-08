Jeugd leert overleven tijdens vakantiebijbelweek Stavenisse

Een kleine veertig kinderen en zo'n twintig tieners zijn deze week in de Schoolstraat in Stavenisse voor de vakantiebijbelweek. De Hervormde Gemeente organiseert de spelletjesweek met een gelovige inslag al voor de twaalfde keer.

Het thema dit jaar is officieel (T)op Survival. De gymzaal in de Schoolstraat is aangekleed als een jungle en de Bijbelverhalen van iedere dag worden verteld aan de hand van hulpmiddelen voor in de wildernis: een touw, kompas, routekaart en kijker.