Glenn Fase uit Sint-Annaland week alleen door de Schotse bergen

Een beklimming, of een lange wandeltocht, is iets wat hij altijd al een keer wilde doen. Glenn Fase (24) uit Sint-Annaland wandelde tijdens zijn vakantie een week door Schotland. Hij genoot van de omgeving, de rust, en de mensen die hij ontmoette. ,,Het regende elke dag en de temperatuur lag rond de vijftien graden, maar dat was prima om te lopen.''

De taxichauffeur op het vliegveld in Glasgow zei het al tegen de Sint-Annalander: ,,Voor de zon moet je niet naar Schotland komen.'' En inderdaad, het miezerde elke dag wel een tijdje en de zon liet zich nauwelijks zien. Maar echt last had Glenn Fase er niet van. ,,Ik had goede regenkleding bij me, en ook over mijn rugzak zat een hoes.''

West Highland Way

Lopen ging goed in de korte broek. Fase had op internet naar mogelijke bestemmingen gezocht voor zijn actieve vakantie. De beelden van Schotland spraken hem wel aan. Dus viel zijn keuze op de West Highland Way, een 152 kilometer lange route grotendeels door de Hooglanden. De Sint-Annalander trok er in zijn eentje op uit. ,,Ik denk niet dat dit iets voor mijn vriendin was, en ik wilde het per se een keer doen.''