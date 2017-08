Deze drie zwommen in 1986 al van Stavenisse naar Sint-Annaland

Ruim veertig zwemmers gaan zaterdagochtend bij het veer bij Stavenisse het water in om naar Sint-Annaland te zwemmen. Dertig jaar geleden maakten Ab Westdorp, Jan Bruijnzeel en Jos Kodde dezelfde tocht. Nu is het voor het goede doel, toen echt voor de lol.

,,Toen ik in 't krantje las dat ze die zwemtocht gaan organiseren zei ik al tegen mijn vrouw 'dat heb ik al een keer gedaan'. Zei er meteen bij dat ik het beter maar niet meer kan doen." Ab Westdorp lacht erbij. ,,We zwommen gewoon graag", zegt hij. De drie zitten eerder deze week samen aan tafel met een bakje koffie. Buiten regent het pijpenstelen. Dertig jaar geleden was het beter weer. In ieder geval droog en weinig bewolking. Negen augustus 1986 gingen ze rond een uur of twee te water.

Lees het hele verhaal over de zwemtocht van zaterdag en die van dertig jaar geleden in de Eendrachtbode van 17 augustus.