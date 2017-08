Spelletjes haven Flupland mogen, alleen speedboot niet

,,Op een lege snelweg rij je ook niet harder dan 130 kilometer per uur." De beslissing van Rijkswaterstaat om de Watersport Experience bij Sint Philipsland in zijn huidige staat te verbieden, valt niet in goede aarde ,,Te triest voor woorden", vindt Jan Roggeveen. Hij is één van de velen die reageerde op het bericht in deze krant. Rijkswaterstaat zegt in een reactie dat het helemaal niet tegen het evenement is, maar graag wil dat de regels worden nageleefd. Het enige obstakel is juist de populairste activiteit: op de band achter een speedboot hangen.

Rijkswaterstaat zegt in een reactie dat het anders ligt dan tot voorheen in de media werd gesteld. Ook in het bericht in deze krant werd gesteld dat er volgens de gemeente niet gespeeld mag worden omdat het een vaarroute is. ,,Het is juist dat er te hard gevaren werd te dicht bij de haven", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. ,,En tegelijk komen ze dan door een vaarroute." De kritiek van velen is dat het om een bureaucratische maatregel gaat die geen rekening houdt met de werkelijke situatie.

Regels zijn regels

Scheepvaartverkeer is er enkel rond de jaarwisseling als de schippers thuis komen. ,,Regels zijn regels", zegt de woordvoerder daarover. ,,Als je op een lege snelweg rijdt, mag je ook niet harder dan 130 kilometer per uur. Ook al zou je misschien 180 willen rijden." De eerste drie jaar werd het evenement wel gedoogd. ,,Dat speelt vaker. We willen voor alle evenementen één lijn trekken."

Zeker doorgaan

Watersportvereniging de Slikleggers uit Sint Philipsland, die de Watersport Experience mede organiseerde, is per brief meegedeeld dat het evenement gewoon mag doorgaan. Er moeten alleen wel andere voorwaarden en regels komen. Het obstakel is de populairste activiteit: op een band achter een speedboot hangen. Met de andere activiteiten is regeltechnisch niks aan de hand. ,,Het kan zeker wel doorgaan. Ik snap dat de regels krom lijken, maar ze zijn er niet voor niks. Er vaart nu amper iets, maar het zal maar net gebeuren."