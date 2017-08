Eendrachtcup voor Noad '67

Het organiserende Noad '67 heeft de Eendrachtcup gewonnen, het toernooi van de Thoolse voetbalclubs. Het is voor het eerst dat de wisselbeker in Sint Philipsland terecht komt, en dat werd bij de prijsuitreiking dan ook met gejuich ontvangen. De zes eerste elftallen - SC Stavenisse liet door spelersgebrek verstek gaan - werkten een halve competitie af. Noad eindigde na vijf wedstrijden bovenaan met 12 punten, voor Tholense Boys met 11 en Smerdiek met 7 punten. SPS werd vierde met eenzelfde aantal punten, dankzij een slechter doelsaldo. Vijfde was WHS met zes punten, en Vosmeer eindigde zonder punten onderaan.