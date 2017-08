Nieuwe laag asfalt voor Oude Zeedijk

De N658 krijgt de komende weken een facelift. Het asfalt wordt vervangen. De werkzaamheden die tot 21 september duren, zorgen voor flinke verkeershinder voor reizigers tussen Oud-Vossemeer, Sint-Annaland en Sint-Philipsland.

De Broekseweg vanaf de Blauwe Bloem tot aan de afslag naar Sint Philipsland; de Oude Zeedijk tussen de Oostweg en entree van Sint-Annaland worden aangepakt. Dura Vermeer voert de werkzaamheden uit in opdracht van de provincie.

Afhankelijk van werk- of weersomstandigheden kunnen de data nog veranderen. In principe zijn deze twee wegdelen 21 september gereed. De Broekseweg is er op het laatste stuk richting Oud-Vossemeer eveneens slecht aan toe. Dat gedeelte wordt later aangepakt. Het verkeer richting Sint Philipsland wordt dan via Noord-Brabant omgeleid.