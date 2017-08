Aantal statushouders groeide, groep vrijwilligers bleef gelijk

Er zijn de afgelopen jaren alleen maar meer statushouders op Tholen gekomen terwijl de groep vrijwilligers gelijk bleef. Vluchtelingenwerk Tholen lijkt aan zijn taks te zitten. De vrijwilligers maken meer uren om alles geregeld te krijgen. De toestroom van asielzoekers wordt wel minder. Het zijn nu vooral nareizigers. Voor de statushouders wordt van alles georganiseerd om ze snel op eigen benen te laten staan.

Verschillende hebben het wel geprobeerd, maar haakten al snel weer af. Er is vooral een tekort aan kernvrijwilligers. In Tholen zijn er heel veel, andere dorpen moeten het weer zonder stellen. Bijvoorbeeld Stavenisse en Sint Philipsland. In Sint-Maartensdijk is er maar één kernvrijwilliger. ,,Dat is eigenlijk veel te weinig voor de hoeveelheid vluchtelingen", zegt coördinator Sylvia Rook. Peter Moerland is dat bijvoorbeeld in Sint-Annaland. ,,Hij gaat volgende maand op vakantie, maar eigenlijk kunnen we hem niet missen."

