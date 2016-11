Handen uit de mouwen tijdens de natuurwerkdag

De eerste zaterdag in november staat synoniem voor de handen uit de mouwen en de natuur in. Oftewel: de nationale Natuurwerkdag. Wie wil helpen kan dat op Tholen

in Sint-Maartensdijk en Stavenisse.

Voor de zestiende keer kan iedereen een dagje werken aan het behoud en herstel van natuur en landschap. Vorig jaar deden er in heel het land ruim 14.000 mensen mee, en ook dit jaar worden er weer duizenden mensen verwacht die hun handen uit de mouwen steken om het landschap een opknapbeurt te geven.

In Zeeland zijn er maar liefst 30 locaties, waar gewerkt kan worden, twee daarvan op Tholen. In dorpsbos Muijebos, aan de zuidkant van Sint-Maartensdijk gaan vrijwilligers onder begeleiding struiken weghalen. Er worden grillige, beschutte plekken gecreëerd, die aantrekkelijk zijn voor vlinders. Ook wordt de bosrand uitgedund, waardoor er meer variatie aan begroeiing kan ontstaan. Afgezaagde stammen en takken worden op wallen en houtrillen gelegd. De plantenwerkgroep van natuurvereniging

Tholen zorgt voor de begeleiding. De aftrap is om negen uur aan de Groenedijk bij de tweede ingang van het Dorpsbos. Er wordt van negen tot twaalf uur gewerkt.

Ook gaan de handen uit de mouwen bij de Geulsche Weel bij Stavenisse. De eeuwenlange strijd met het zeewater is daar nog altijd duidelijk waarneembaar. De voormalige dijkdoorbraak is omgevormd tot mini-natuurgebied. Vrijwilligers gaan aan de slag met het knotten van wilgen. Ook hier wordt gewerkt van negen tot twaalf

uur.