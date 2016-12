Nienke van As slaagt met vlag en wimpel voor D-examen

De 15-jarige Nienke van As is geen prater maar een speler. Dat bleek zaterdagavond op het openbaar D-examen van de Thoolse klarinettiste in de Gasthuiskapel in Tholen. Ze speelde overtuigend zes stukken van verschillende componisten. Met als klap op de vuurpijl Sonatina deel 3 van Malcolm Arnold.

En slaakte daarna een zucht van verlichting. Het examen zat er op. Ze kreeg een ovationeel applaus en lovende woorden voor haar spel van de examencommissie die bijna een uur lang achterin het kerkzaaltje naar haar had geluisterd. Nienke was zes toen ze blokfluit ging spelen. Een jaar later verruilde ze het instrument voor een klarinet. Ze is lid van muziekvereniging Concordia en volgde lessen bij Andrea van de Velde-Slabbekoorn. Samen met haar stelde ze het programma op. Ze begon

met een stuk van de Finse componist Bernard Hendrick Crusell, Duo no 2. Samen met Andrea stond ze - gezien vanuit het publiek- achter drie muziekstandaards. Gedurende het stuk schoven ze stapje voor stapje naar rechts om de noten te volgen. Zonder het blad om te hoeven slaan. Het publiek, was ademloos.