Raymond ten Voorden wil nu echt naar de tweede klasse

Op het nippertje greep Tholense Boys vorig seizoen naast de promotie. Raymond ten Voorden heeft de knop omgezet. De blik is naar voren gericht, precies zoals de club wil spelen. Dat is meteen ook de prikkel die het team nodig heeft. ,,Aan de bal kan het bij ons allemaal nog een stuk beter. Het spel moet rustiger worden en meer aanvallend. We mogen gerust wat meer risico nemen.''

Natuurlijk heeft Ten Voorden (20) een vervelend gevoel aan de ontknoping van het vorige seizoen overgehouden. Net in die laatste wedstrijd, bij Oostkapelle, ging het mis. ,,In één wedstrijd lieten we het lopen, na zo'n mooi seizoen.'' Hij heeft het laten bezinken. En vooral de positieve punten uit zijn eerste jaar in de hoofdmacht onthouden. ,,We zijn een jong team dat heeft laten zien dat het aardig kan voetballen. We staan er echt met z'n allen, samen. Er lopen bij ons geen arrogante gasten rond. Jongens die denken dat ze het zijn. Daar kan ik dus absoluut niet tegen.''