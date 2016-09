Voor Rudy Ridderhof draait zaterdag weer om voetbal

Na een jaar stilstand heeft Rudy Ridderhof weer zin in voetbal. Bij een nieuwe club nog wel. Ridderhof (23) stapte van WHS over naar Stavenisse, de vierdeklasser in zijn eigen dorp. Dat het een stapje lager is, maakt hem niet uit. Ridderhof wil gewoon lekker spelen en als spits zijn doelpuntjes meepakken.

Zijn loopbaan verloopt tot dusver met pieken en dalen. Met Erwin de Nijs als trainer maakte Ridderhof bij WHS het seizoen in de tweede klasse mee. Hij had een basisplaats of zat er dicht tegenaan. Plezier was er altijd, hoewel het jaar eindigde in een degradatie. En toen, ineens,was de animo weg. Een verklaring heeft Ridderhof er niet echt voor. Onvrede, ruzie, dat was het zeker niet.

Kriebelen

Gaandeweg het seizoen begon het toch weer te kriebelen. Hij praatte wat met de jongens die hij bij Stavenisse kende. Van het een kwam het ander. Ridderhof ging eens kijken bij de thuiswedstrijden. En plots wist hij het zeker: spelen voor Stavenisse, dat zou zijn ding worden. ,,De ploeg legde verrassend leuk voetbal op de mat. Daar wilde ik best bij horen.''

Het hele verhaal staat in de Eendrachtbode van 1 september.