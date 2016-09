Tholenderwijs is de voorlichtingsrubriek van de gemeente Tholen die wekelijks wordt gepubliceerd in de Eendrachtbode. Tholenderwijs bevat nieuws en informatie over de gemeente Tholen als bestuursorgaan en de openbare bekendmakingen. Dit zijn mededelingen die de gemeente verplicht is te publiceren. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het aanvragen of verlenen van vergunningen. Het bestand van deze week kunt u HIER downloaden.