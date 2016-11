Ben van der Heiden breidt uit met audiciengedeelte

Geheel tegen de stroom in, breidt opticien Ben van der Heiden in Tholen uit met een audiciengedeelte. Zien en horen bij elkaar. Met twee onderzoekskamer kunnen de

drie audiciens de klanten met gehoorproblemen nog beter van dienst zijn. Naast de uitbreiding is de bestaande winkel aan de Markt compleet vernieuwd, zodat deze weer

klaar is voor de toekomst. ,,We mogen van geluk spreken dat de buurman ging verhuizen", aldus vestigingsleider Jan Straten.

Vijftig vierkante meter is er na de verbouwing bijgekomen. In die ruimte is nu een audiciengedeelte ingericht met twee onderzoekskamers, waarvan een is uitgerust

met een geluidsdichte ruimte die voldoet aan de laatste kwaliteitsnormen. Dat de opticien juist nu uitbreidt, is toeval. ,,Concrete plannen waren er niet", zegt Jan Straten. ,,De wens om uit te breiden was er wel, maar in de praktijk was dat bijna onmogelijk. Totdat onze buurman liet weten verhuisplannen te hebben. Geen moment hebben we getwijfeld en het pand naast ons gekocht." In een tijdsbestek van een paar maanden is de winkel compleet verbouwd. Jan Straten is zeer content met de nieuwe inrichting. ,,Persoonlijke benadering is waar het om draait. Met beleving van geur, beeld en geluid proberen we dat te realiseren. De klant staat nu nog meer centraal."

