Meeste Thoolse vaders hebben twee kinderen

In de gemeente Tholen wonen bijna 6500 vaders. Van hen heeft een op de vijf één kind, en zeven procent heeft meer dan vier kinderen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

6465 Thoolse mannen waren op 1 januari van dit jaar vader, aldus het CBS. De meeste van hen hebben twee kinderen: 2899. Dat is 45 procent van de Thoolse vaders, vijf procent minder dan landelijk. Vaders met één kind zijn er 1236, met drie kinderen 1331. Het komt er op neer dat 85 procent van de Thoolse vaders een tot drie kinderen heeft (landelijk 91 procent). Met vier kinderen zijn er 523 vaders, dat is acht procent (landelijk zes procent).

Zeven procent heeft meer dan vier kinderen

Vaders met meer dan vier kinderen zijn er in Tholen verhoudingsgewijs ruim twee keer zoveel als landelijk. Het zijn er 476, dat is een op de veertien (zeven procent). In de Zeeuwse buurgemeente Reimerswaal is dat aandeel nog groter met een op de tien, terwijl bij de Brabantse buren in Steenbergen maar een op de 67 vaders meer dan vier kinderen heeft.

Driekwart is getrouwd

Vaders met vijf kinderen zijn er in Tholen 213, er zijn er 107 met zes, 64 met zeven en 92 met acht of meer kinderen. Die laatste groep is ruim één procent van alle vaders, vier keer zoveel als landelijk.

Van de in 2015 geboren Thoolse baby's was ruim driekwart van de ouders getrouwd, landelijk gold dat voor tussen de vijftig en zestig procent.