Ambachtsherenhuis onthoofd

Het Ambachtsherenhuis in Oud-Vossemeer is vanmorgen een kopje kleiner gemaakt. Met behulp van een grote kraan is het torentje eraf gehaald voor een ingrijpende opknapbeurt. Dat gebeurt in de werkplaats van aannemingsbedrijf Deurloo in Tholen. Volgens Jordy Deurloo is het houtwerk van het torentje er bijzonder slecht aan toe. Hij denkt dat de toren over een tot anderhalve week weer op zijn plek gezet kan worden.