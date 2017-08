Zonnige braderie Tholen

Het braderieseizoen is zonnig afgesloten. Vrijdag en zaterdag trok het goede weer veel bezoekers naar Tholen. Ook veel West-Brabanders kwamen de brug over om gezellig langs de kramen te struinen in de Thoolse binnenstad. Het was behoorlijk druk, getuige de vele fietsen die bij de Eendrachtweg stonden. IJsverkopers en terrassen deden in ieder geval goede zaken.