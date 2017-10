Kop-staartbotsing Nieuwe Postweg

Bij de stoplichten op de Nieuwe Postweg in Tholen is dinsdagmiddag rond drie uur een personenauto achterop een taxi gebotst. De personenauto zat aan de voorkant flink in mekaar, de schade aan de taxi bleef beperkt tot wat krassen op de achterbumper. De bestuurder van de personenauto is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.