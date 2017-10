Nog meer te doen in Loods3

In het dienstencentrum Loods3 van het Leger des Heils in Sint-Maartensdijk breiden de activiteiten uit. Zondag was er een oogstdankdienst, maandag een gezelligheidsavond en donderdag kan er gegeten worden tijdens de landelijke Week tegen Eenzaamheid. Van vijf tot negen uur 's avonds. Zaterdag is de kringloopwinkel dicht. Vanaf vrijdag wordt de winkel namelijk heringericht. De kledingafdeling komt op de plaats waar nu de meubels staan.