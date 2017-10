Aanjager voor ombuigen negatieve spiraal middenstand Sint-Maartensdijk

De negatieve spiraal die burgemeester en wethouders signaleren in het winkelbestand van Sint-Maartensdijk, willen ze ombuigen met hulp van een man of vrouw die de middenstand een impuls geeft. De gemeente Tholen heeft er 20.000 euro voor over als de ondernemers in Tholen, Sint-Maartensdijk en Sint-Annaland er samen ook 6000 euro aan betalen. En dat twee jaar lang, zodat deze 'aanjager' vruchten ziet van zijn werk voor de Thoolse detailhandel.