Jaco Kouwen bijzondere vogel in voetballerij

In de streek is hij vooral bekend als voetbalman. Vorig seizoen nog was Jaco Kouwen hoofdtrainer bij SC Stavenisse. Nu is hij assistent bij VVC '68, de op het eiland nog steeds met veel argwaan gevolgde derdeklasser uit Halsteren. Geregeld zit Kouwen ook op de tribune bij Feyenoord en Everton, als liefhebber van stadions die kolken van voetbalsfeer. Het liefst echter is hij in de weer met zijn neushoornvogels, witkuifgaaien en andere exotische vogels.