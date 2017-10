Setallander belandt met auto in sloot

Een 20-jarige man uit Sint-Annaland is maandagochtend rond kwart voor acht met zijn auto in de sloot gereden. Hij reed over de Stoofweg en kwam net voor de rotonde bij de Langeweg in de sloot terecht. Hij slipte, probeerde bij te sturen, maar raakte daardoor het entreebord en reed in de sloot. Hij is vrijwel meteen zelf weer uit de auto gestapt en had helemaal geen verwondingen. De Setallander belde zelf de berger die na een uurtje langskwam om de auto uit de sloot te takelen.