Grotere windparken en meer zonneparken

Drie van de vijf windmolens in de Noordpolder in Sint-Maartensdijk.

De gemeente moet meer ruimte maken voor het opwekken van groene energie. Bestaande windmolenparken zouden uitgebreid kunnen worden en bij elk dorp zou een zonnepark of dorpsmolen mogelijk moeten zijn. Althans daar pleitten insprekers voor in de commissie ruimte. Bij Sint-Maartensdijk zien enkele boeren zelfs brood in een nieuw park, onder meer in de Oudelandpolder waar nu nog geen molens staan. Volgens Arjen Quist (SGP) is Tuttelhoek bij Scherpenisse een prachtlocatie voor een zonnepark.