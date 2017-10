Lerares Engels Calvijn College beloond met onderwijsprijs

Lerares Engels Nelleke Krijger heeft met een schoolproject een landelijke onderwijsprijs gewonnen. Ongelooflijk, zegt Krijger. ,,Ik heb altijd tegen mijn leerlingen gezegd dat dat niet realistisch zou zijn. Nu is het toch realiteit geworden." Gisteren kreeg ze de prijs uitgereikt in Nijmegen. In het project Alice in Waterland stonden haar vmbo 2-leerlingen via een digitale omgeving in contact met leeftijdsgenoten in Turkije en Italië. Ze vertelden elkaar via tekst, foto's en filmpjes over de rol die water speelt in ieders land. Voor de filmpjes gaat Krijger het prijzengeld van duizend euro gebruiken. Ze koopt er een videocamera van. Via de onderwijsorganisatie Nuffic kan ze met de andere scholen ook meedingen naar een Europese erkenning van het project. Krijger gebruikt voortdurend zulke projecten in haar lessen.