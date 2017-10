Gemeentelid verdubbelt opbrengst rommelmarkt en veiling HHG Tholen

Even leek de boel in het water te vallen tijdens de rommelmarkt van de Hersteld Hervormde Kerk in Tholen afgelopen zaterdag. Het weer zat absoluut niet mee, zo bleek toen het 's ochtends al begon te regenen. Dat heeft volgens penningmeester Marjanneke Burger geen effect gehad op de verkoop. De rommelmarkt leverde 4168 euro op. Een veiling met gemeenteleden bracht nog eens 1700 euro op. Als klap op de vuurpijl heeft een gemeentelid, dat anoniem wil blijven, de opbrengst verdubbeld. Zo komt er ruim tienduizend euro in de kas voor de nieuwe kerk.