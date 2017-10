Fluplandse tweelingzussen werken 25 jaar op schippersinternaat

Ze zijn tweelingzussen, wonen samen in Sint Philipslanden werken allebei op het schippersinternaat in Dordrecht. Morgenmiddag vieren Marianne en Annemarie de Meyer daar met de kinderen en ouders hun zilveren jubileum. Ze zijn allebei groepsleidster, respectievelijk van de groep Vooronder en van Roef. ,,We voelen ons daar écht op onze plek. Wij zijn nog nooit een dag met tegenzin naar ons werk gegaan'', vertelt Annemarie.

