Patricia Berkey uit Vossemeer schrijft kinderboek met boodschap

Met het verschijnen van 'Sammie de Mini Diva' wordt voor Patricia Berkey-Baaij uit Oud-Vossemeer een droom werkelijkheid. ,,Vanaf mijn twaalfde wil ik al een boekje maken'', vertelt ze. Haar eerste kinderboek wordt zaterdag (vanmiddag) gepresenteerd.

Het verhaal vloeide gemakkelijk uit haar pen, het is in één dag geschreven, zegt Patricia, die ook een boodschap meegeeft. ,,Sammie ontmoet op school een Afghaans meisje dat in een asielzoekerscentrum woont en er ontwikkelt zich een vriendschap. Ik wil er mee zeggen dat vriendschap belangrijk is, dat daarbij het verschil tussen arm en rijk niet uitmaakt.

De lezers moeten weten dat niet iedereen alles onbeperkt kan kopen, dat er ook mensen zijn die met minder tevreden moeten zijn.'' Patricia vindt verdraagzaamheid tussen mensen uit verschillende culturen belangrijk. Ze heeft in haar vorige baan veel gezien over hoe er soms tegen buitenlanders wordt aangekeken, zegt ze.

De presentatie, zaterdagmiddag in Huys van Roosevelt, gebeurt door Patricia's neef Bram de Graaf. Hij is journalist en historicus, schrijft voor Nieuwe Revu, Margriet, omroepbladen en sportmagazines.