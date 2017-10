Zilveren medaille voor held Jaap Geuze

Jaap Geuze uit Sint-Maartensdijk is vrijdagmiddag onderscheiden met de zilveren medaille van de stichting Carnegie Heldenfonds. De nu 68-jarige Geuze redde op 27 augustus 2016 vijf Vietnamese kinderen uit de Oosterschelde. Ze dreven met een rubber bootje bij oostenwind bij de Bergse Diepsluis in de richting van de scherpe stokken van een van de weren (voor de visserij op ansjovis). Volgens de Carnegiestichting handelde Geuze doortastend en zwom 500 meter tegen de stroom in met de kinderen in het bootje terug naar de kant. Met zijn inzet, waarbij zijn eigen leven gevaar liep, redde hij de vijf kinderen. De aanvraag is door de gemeente gedaan, ondersteund door een brief van Jaaps broer Bram uit Alkmaar. Die was - met andere familieleden- aanwezig in Het Raedthuys. Geuze zou meegaan met zijn dochter Angelique naar een vergadering over de middenstand. Hij was volledig verrast door de onderscheiding. ,,Maar ik zou het zo weer doen,'' zei hij.