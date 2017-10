Thoolse brug nog een keertje dicht

De Thoolse brug is zondagmorgen van zeven tot één uur nog eens gesloten. De werkzaamheden van afgelopen weekend zijn door het weer niet helemaal afgekomen. Wederom kunnen alleen fietsers in die uren oversteken bij Tholen. Omrijden kan via de burg bij Oud-Vossemeer of de Oesterdam. Rijkswaterstaat repareert schades aan het asfalt bij het wegdek van de brug.