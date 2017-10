Kinderen Casembroot houden uitslag televisieshow nog geheim

Bijna 150 kinderen en ouders zijn dinsdagochtend vanuit Sint-Annaland vertrokken naar Almere voor de opnames van Lang Leve de Muziekshow. Groep 6 en 7 van de Casembrootschool strijden tegen elkaar én een klas van De Regenboog uit Hoedekenskerke. Groep 4 en 5 gingen mee om hen aan te moedigen. In de uitzending van 4 november blijkt wie een plekje op podium krijgt tijdens het Kerst Muziekgala in Ahoy in Rotterdam met Koningin Máxima. Nu nog even de uitslag stil houden.

Iedere zaterdagavond is om half acht op NPO 3 een van de provincies aan de beurt. Om mee te doen met het programma, moesten de klassen eerder een filmpje met een muzikale act insturen. Groep 6 vertolkt My Heart Will Go On uit de film Titanic met blokfluiten en dans en groep 7 maakt muziek met djembés. Iedere klas heeft voor de uitzending een professioneel filmpje gemaakt met hun act en die hebben ze dinsdag pas voor het eerst gezien. Groep 6 is daarvoor op rondvaartboot de Frisia meegevaren en groep 7 is bij de standerdmolen geweest voor de opnames.

De filmpjes zijn slechts een onderdeel van de show. Er is de afgelopen weken druk geoefend, thuis en in de klas. De kinderen moeten namelijk een hoop quizvragen beantwoorden. Muziekjuf Carla Westdorp speelt daarbij nog een prominente rol. Zij moet onder de douche gaan zingen. De kinderen moeten op de zangkunsten van de juf afgaan om te raden welk liedje het is.