Thools archief veel te stoffig

Archieven krijgen al gauw de kwalificatie 'stoffig'. In Tholen blijkt dat letterlijk te moeten worden genomen. Bij een onderzoek bleek de archiefbewaarplaats in het gemeentehuis niet helemaal schoon te zijn. Er is stof aangetroffen, alsmede sporen van eten en drinken. De aanbeveling wordt gedaan om de ruimten minstens vier keer per jaar schoon te maken. Daar zou meer personeel voor meer moeten komen, desnoods vrijwillig.