Kees en Corrie Meertens zestig jaar getrouwd

Toen ze in 1959 naar het eiland Tholen kwamen, dachten Kees en Corrie Meertens-Wisse nog dat ze een paar jaar later terug zouden gaan naar de Randstad. Maar 58 jaar later wonen ze nóg in Poortvliet, en vierden daar dinsdag hun zestigjarige bruiloft. ,,Hier wennen was nooit een probleem. We hebben altijd fijne buren gehad'', zegt Corrie.

Het stel groeide op in Zeeuws- Vlaanderen, de gemeente Terneuzen. Corrie in de stad, als oudste dochter in een gezin met zeven kinderen. Hoe ze haar man leerde kennen? ,,Volgens mij was het op een Hemelvaartsdag dat je me vroeg of ik mee ging fietsen'', zegt ze.

