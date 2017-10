Nieuwe trainer Stavenisse verwacht discipline binnen elftal

Eigenlijk had hij voor zichzelf een rustjaar in gedachten. Even afstand nemen van de voetballerij, met een drukke baan op de vliegbasis Woensdrecht en thuis een tweede kindje op komst. Totdat Stavenisse op zijn pad kwam en Maickel Sebrechts plots weer de uitdaging voelde. Spijt van zijn keuze heeft Sebrechts (35) nog geen moment gehad, hoewel de resultaten van de club tot dusver niet meevallen. Hij geniet van het voetballen op Zeeuwse grond. ,,Er wordt met pit gespeeld, maar altijd wel met respect voor elkaar.''

Bij zijn vorige club Oranje-Blauw '14 in Heijningen was hij het anders gewend, in alle opzichten. Vaak moest in de regio Dordrecht worden gespeeld. Sebrechts heeft er geen positieve gevoelens aan over gehouden. ,,Veel agressie, zowel in het veld als langs de lijn.'' Ook de trainingsopkomst bij Oranje-Blauw '14 liet te wensen over. ,,Ik was blij als er acht man op de training waren.''

Na 11-0 nog feest

De fusieclub, waarin het voormalige Chrislandia en Oudemolen waren samengegaan, had moeite om de koers te bepalen. Prestatievoetbal of recreatief bezig zijn, zaterdag of zondag, het was een optelsom van dingen waardoor het niet liep zoals Sebrechts het voor ogen had. ,,Ook als we met 11-0 verloren hadden was het feest.''

Lees het hele verhaal met de nieuwe trainer van Stavenisse in de Eendrachtbode van 12 oktober.