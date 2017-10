Fluplandse boer raakt kippen kwijt door vogelgriep

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NWVA) heeft vogelgriep vastgesteld bij een pluimveehouder op Sint Philipsland. Zijn kippen, ruim 40.000, worden vrijdag allemaal vergast. Het gaat om een lichte variant van het vogelgriep virus. Voor omwonenden of nabijgelegen bedrijven zijn er geen risico's. De kippen lopen ook veel buiten. Daar ligt waarschijnlijk de oorzaak van de besmetting.

Zijn hoofd staat er niet naar om commentaar te geven, zegt woordvoerder Sible Westendorp vrijdag op de oprit van het bedrijf. Hij is de vaste veearts voor de Fluplandse boer. Westendorp is al eerder bij het bedrijf langs geweest om de kippen te controleren. De eigenaar merkte dat de eierproductie terugliep en dat de dieren minder aten en dronken. Die schakelde Westendorp, die officieel de kippendokter heet, in om te kijken wat er aan de hand was.

Uit voorzorg geruimd

Het bleek om vogelgriep te gaan. De NWVA is toen ook langsgekomen voor de 'officiële' test en stelde een milde H5-variant van het vogelgriepvirus af. Omdat die milde variant wel tot een dodelijke variant kan uitgroeien, worden alle dieren uit voorzorg geruimd.

Via roofvogel

De kippen lopen ook buiten. Aan de andere kant van de dijk liggen de Krammersluizen. Een gansrijk gebied. Bij die andere dieren ligt waarschijnlijk de oorzaak van de besmetting, denkt Westendorp. Ganzen zijn dragers van het virus en ze kunnen op hetzelfde stuk land als de kippen grazen. Het kan ook via andere roofdieren worden overgedragen. Een roofvogel kan eerst een gans eten en vervolgens achter kippen aangaan. Als een kip gewond op de grond blijft, wordt die door z'n soortgenoten opgegeten. Het virus verspreidt zich dan van de gans via de roofvogel naar de kippen.