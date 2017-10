Herfstfair bij zomerse temperaturen

De herfstfair in Maartenshof in Sint-Maartensdijk trok zaterdagmiddag vooral bewoners naar het atrium. Ze konden er meedoen aan een kurkenspel, koffie of thee drinken, luisteren naar muziek en verschillende artikelen kopen. Het heette wel herfstfair, maar de temperaturen - boven de twintig graden - voelden zomers aan. Het was een ongedwongen sfeer. Zondagavond echter rukte de brandweer uit nadat er brandalarm was afgegaan in een van de woningen. Bij een van de bewoners was rook ontstaan. Ze werd naar een ander gedeelte van het pand gebracht. De ambulance, de politie en de brandweer rukten er voor uit, maar de bewoonster hoefde niet naar het ziekenhuis. Er was geen brand, de brandweer blies met ventilatoren de rook uit de woning.