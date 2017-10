Niet alle aardappelen zijn te rooien

Het is druk op het land. Overal worden aardappelen en suikerbieten gerooid en wintertarwe ingezaaid. Maar niet alle aardappelen worden geoogst. Door de natte septembermaand is een deel van de aardappelen rot. Vooral in de lager gelegen delen van de percelen hebben de bedden te lang in het water gestaan. Bovendien is de prijs voor de piepers laag. Daar staat tegenover dat de suikerbieten een grote opbrengst per hectare geven.