Jeugd leert kneepjes van voetbalvak

Het gaat er enthousiast en fanatiek aan toe op de voetbalclinic bij Noad '67 in Sint Philipsland. Honderd kinderen doen mee, meer kan niet. Ze komen uit de streek. Jongens en steeds meer meisjes tussen de acht en twaalf jaar. Ze leren er de kneepjes van het voetbalvak van gasttrainers die hun sporen hebben verdiend in het profvoetbal. Woensdag is het aantal nog groter als ook mensen met een beperking mee doen. Er is dan ook aandacht voor andere sporten, zoals rolstoelbasketbal en tennis.