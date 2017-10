Bietenschepen doen Setalland aan

De schepen die meedoen aan de bietentocht van Goes naar Steenbergen doen vandaag (woensdag) Sint-Annaland aan. Zo'n dertig platbodems vullen de haven. Het is de 22ste editie. Ze voeren een kleine lading bieten mee. De schepen kwamen uit Zierikzee. Morgen is de laatste etappe. Op de haven stond een draaiorgelman, maar die hoorde niet bij de bietentocht. Belangstellenden kwamen een kijkje nemen en mochten zelfs even aan het draaiorgelwiel draaien.