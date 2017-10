Bewoners van de Klimroos in Tholen gaan verhuizen

De bewoners en het personeel van de Klimroos in Tholen moeten verhuizen. Al kan het nog een paar jaar duren, de sluiting van de Thoolse locatie van Siloah staat vast. Er is eigenlijk te weinig plek voor de acht cliënten en hun begeleiders in het huis op het Burgemeester Wagthoplein. Ze gaan dan in Yerseke wonen.

Het zal wel even wennen zijn, niet meer in Tholen wonen, zegt Arjanneke de Ruiter. Ze is één van de acht bewoners van de Klimroos. Net als de rest woont ze er al sinds de opening in mei 2004. Het is vier uur en ze komt net terug van de dagbesteding bij de Schutse in Oud- Vossemeer. Wat ze er doet? ,,Ja van alles."

Personeel verhuist mee

De anderen komen ook thuis. Twee werken er bij Perk&Bos in Poortvliet. Het zaagsel ligt nog op de trui van Paul Koster, hij is in de werkplaats bezig met houten plantenbakken voor buiten. René de Ruiter werkt bij de supermarkt in Stavenisse. Samen gaan ze straks aan het eten beginnen. Begeleiders Marlies Kot en Marry Verweij helpen daarbij. Verweij werkt er al sinds het begin. Kot ook al weer zeven jaar. Zij maken zich ook geen zorgen over de verhuizing. ,,De bewoners gaan er alleen maar op vooruit en wij kunnen mee verhuizen."

