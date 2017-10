Van Nieuwenhuijzen moet lang op kippen wachten

Wim van Nieuwenhuijzen moet 23 weken wachten voor hij weer nieuwe kippen heeft die eieren kunnen broeden. De pluimveehouder in Sint Philipsland is vrijdag zijn ruim 40.000 kippen kwijtgeraakt nadat er een lichte variant van vogelgriep was geconstateerd. Door de recente fipronil crisis duurt het alleen ongewoon lang voor zijn kippenschuur weer in bedrijf is. De vergaste dieren en vernietigde eieren krijgt hij wel vergoed.

