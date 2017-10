Voor Anne Roos Former is de sabbat de rustdag

Dat tieners gelovig zijn, is niet zo bijzonder, maar toch zijn er wel jongeren die opvallen vanwege hun religie. Anne Roos Former houdt sabbat op zaterdag en vierde onlangs het Loofhuttenfeest, maar anders dan Joden gelooft ze wel dat Jezus de beloofde Messias is. De Thoolse hoort bij de Messiasbelijdende Joden, al houdt ze zelf niet van dat denken in hokjes.

Former heeft herfstvakantie. Ze vindt het heerlijk om even niet naar school te hoeven. Dagelijks neemt ze de bus vanuit Tholen naar het Calvijn College in Goes. Ze zit in de vijfde klas van het vwo. Enkele weken geleden had ze ook al een paar dagen 'vrij'. Ze vierde toen het Loofhuttenfeest in het Drentse Gees. ,,Voor feestdagen uit geloofsovertuiging krijg je vrij van school. Het maakt dan niet uit welke geloofsovertuiging dat is."

Wat meteen opvalt is dat Anne Roos Jezus op z'n Hebreeuws uitspreekt. Ze leerde de taal in haar vrije tijd, probeerde het wel als vak op het Calvijn College in Goes, maar kan met de kennis opgedaan uit haar zelfstudie prima uit te voeten.

Geen varkensvlees

De Messiasbelijdende Joden zijn strikt genomen christenen omdat ze Jezus wel als de beloofde Messias zien. Ze onderscheiden zich omdat ze wat gebruiken en feestdagen betreft veel vasthouden aan wat er in het Oude Testament staat. Dat is ook wat Former opviel toen ze zich er in ging verdiepen. Ze vroeg zich af waarom christenen tegenwoordig geen Pesach of Jom Kipoer meer vieren. ,,Jezus hield ook sabbat en at geen varkensvlees. Wij zijn volgelingen van Hem, waarom doen we daar dan niks meer mee? Voor mij is het allemaal niet heel anders."

