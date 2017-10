Hoog en droog spelen en springen

Het weer in de tweede helft van de herfstvakantie liet de wensen over. Het was een kwakkelende week. Maandag was het twintig graden, donderdag en vrijdag kwam het niet hoger dan een paar graden boven de tien. Gelukkig had jeugd- en jongerenwerk voor een binnenactiviteit gezorgd. In Sint-Annaland (op de foto's) kwamen vrijdagochtend zo'n honderd kinderen langs in de Wellevaete om te springen en te spelen. De gymzaal stond vol met springkussens en wie even niet wilde razen kon zich nog laten schminken.

Het hele circus verplaatste zich dezelfde dag naar Meulvliet in Tholen. De dag ervoor stonden alle springkussens opgesteld in Haestinge in Sint-Maartensdijk.