Sint-Maartensdijk blijkt allerminst blinde vlek in digitale buurtpreventie

De gemeente heeft het afgelopen anderhalf jaar het gebruik van Whatsapp als buurtpreventiemiddel gestimuleerd zodat mensen er zelf voor kunnen zorgen dat ze zich veiliger voelen. Volgende week dinsdag stond een bijeenkomst gepland om de hobbels recht te trekken, maar die gaat niet door. Hobbels zijn dat er te weinig contact is tussen de groepsbeheerders en in Sint-Maartensdijk zou er sprake zijn van een blinde vlek, maar ondertussen zijn daar ook al jaren de zogeheten Whatsapp buurtpreventiegroepen.

Lené de Graaf uit de Gladiolenstraat heeft al in april de Whatsappgroep 'Buurtpreventie Gladiolen' aangemaakt. Tien andere mensen in de buurt zitten er ook in. De Graaf weet dat er in de Smalstad nog diverse buurtappgroepen bestaan. ,,De Westpoort heeft er volgens mij zelfs meerdere." Hij heeft zich dinsdag pas officieel aangemeld bij WhatsApp Buurtpreventie Nederland (WABP). Daarmee komt het aantal Whatsappgroepen op het eiland officieel op 26, maar er zijn er hoogstwaarschijnlijk een hoop meer.

