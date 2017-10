Moeder en dochter Lindhout naar opnames Tussen Kunst en Kitsch

Anja en haar dochter Angela Lindhout zijn naar de opnames van Tussen Kunst en Kitsch geweest in Middelburg. De dames uit Sint-Maartensdijk namen vijf voorwerpen mee om te laten beoordelen door de deskundigen. Ze hebben nogal wat staan, want hun oma en moeder was een fervent verzamelaar van allerlei spullen. Januari worden de opnames in Middelburg uitgezonden.

Lees het hele verhaal met Anja en Angela Lindhout in de Eendrachtbode van 26 oktober.