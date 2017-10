'Rivaliteit in derby's alleen nog voor een paar romantici'

In de bestuurskamer bij Vosmeer ging het zaterdag over derby's, vroeger en nu. Het onderwerp leeft, maar heeft zijn langste tijd gehad. Prikkelende gedachten gingen er over tafel op sportpark de Vossenberg. De stelling: over tien jaar zijn er op het eiland geen afzonderlijke verenigingen meer. En dus ook geen streekduels.

Gewezen wordt op de in gang gezette privatisering in de gemeente, waarbij de voetbalclubs intensief met elkaar samenwerken op het gebied van onderhoud. Het gaat dan ook over gezamenlijke teams in het meisjes- en vrouwenvoetbal. Dat draait prima en iedereen is enthousiast. Voetballers van alle clubs treffen elkaar ook op zaterdagavond in het uitgaansleven en niemand gaat met elkaar op de vuist. Vaak hebben ze ook een vriendin in een ander dorp. Apart slapen is er vast niet bij.

Een grote voetbalclub

Dat alles bij elkaar opgeteld is het simpel: één grote voetbalclub voor Tholen op één centrale accommodatie. De derby tussen Vosmeer en Smerdiek ging ook zonder bloedvergieten of andere grote emoties voorbij. Onderlinge rivaliteit bestaat enkel nog in de hoofden van romantici.

Onveilig gebied

Mannen die terugbladeren in oude jaargangen van de voorloper van deze krant. En uitkomen bij een verslag van een bezoek van het vroegere O.V.C. aan Tholen. Het is augustus 1931 en de Thoolse seriewedstrijden staan op het programma, een soort Eendrachtcup van toen. Het duel tussen O.V.C., de voorloper van Vosmeer, en T.V.V. (nu Tholense Boys) loopt helemaal uit de hand. Wekenlang zijn de gemoederen verhit. Het is smullen om de stukken terug te lezen. Duidelijk is dat de redacteur van Tholen komt. ,,De meeste van de Oud-Vossemeersche bezoekers hebben er een relletje van gemaakt, iets wat wij in Tholen niet gewend zijn. Kreten van 'trap ze dood', zelfs van oudere menschen die de jongeren opruiden, waren niet van de lucht.'' 's Avonds was de binnenstad van Tholen een onveilig gebied. ,,Er werden verschillende baldadigheden gepleegd, waartegen de politie machteloos stond. Er werd getierd en gevloekt in de straten op een wijze die meer dan schandelijk kan worden genoemd, zelfs werd het zoo erg dat de scheidsrechter per auto weggebracht moest worden omdat er sportieve heeren waren dien de man wilden molesteeren.''

'Moord aan Vosmeer'

Een week later reageert voorzitter Van Dijke van O.V.C. met een ingezonden brief. Hij legt de schuld bij Tholen. Van Dijke heeft zelfs 'Moord aan Vosmeer' horen roepen. Zijn conclusie: ,,De geest in Tholen onder de voetballers deugt niet. Vanuit de huizen klonk het overal: lekker geen beker, O.V.C. is niks. Dit kleingeestige gedoe moest leiden tot uitbarstingen.'' De redacteur neemt zijn woorden niet terug en schrijft een aanvullend commentaar. ,,Is het niet ergerlijk dat men kalme menschen met een bierflesch naar het hoofd gooit? Is het niet ergerlijk dat op straat 's nachts na elven gevloekt en getierd wordt? Is het niet ergerlijk dat men een spiegeltje aan het raam vernielt, horren onder het raam wegslaat en in de kamer een leege bierflesch slingert? Is dat sportief of te Oud-Vossemeer de gewoonte?''

Gezond verstand

Dat soort taferelen behoren tot de geschiedenis. Mooie verhalen, voor in de bestuurskamer en aan de bar in de kantine. Bij de huidige generatie bestuurders, oudere vrijwilligers en supporters op leeftijd smeult die rivaliteit nog een beetje na. Over een paar jaar regeert het gezond verstand. En hebben we één grote Thoolse voetbalclub, geleid door bestuurders met visie. Misschien nog wat trapveldjes in de dorpen, voor de opvang van de jeugd. Verder staan alle neuzen dezelfde kant op. En kijkt iedereen op het eiland reikhalzend uit naar komende zaterdag. Het is immers spannend in de hoofdklasse. En IJsselmeervogels komt op bezoek.

Deze column verscheen eerder in de Eendrachtbode van 26 oktober.