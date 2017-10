Buschauffeur Peter Sakko vond al werkende zijn verloofde

Buschauffeur Peter Sakko (37) uit Sint-Annaland is dol op alles met wielen en zit het liefst achter een groot stuur. De bus speelt zo'n grote rol in zijn leven dat hij er zelfs zijn verloofde vond. Met veel plezier brengt hij Thoolse reizigers naar hun bestemming. ,,Je moet het zelf leuk maken, anders zul je het ook nooit leuk krijgen."

Veertien jaar geleden mocht hij beginnen bij Connexxion, vanuit Sint-Maartensdijk. Zijn werk heeft hij altijd met veel plezier gedaan en zo ervaart hij het nog steeds. ,,De passagiers maken mijn werk leuk. Ik maak met veel mensen een praatje, ik denk dat de meeste mensen hier me wel kennen. Er zullen er ook bij zitten die me niet zo vriendelijk vinden, maar daar kan ik niks aan doen. Ik kan tot een bepaalde hoogte gaan, maar als ik het beu ben, maak ik het kenbaar. In het algemeen ben ik niet zo moeilijk."

Chagrijn

De minder leuke dingen blijven je Sakko meestal niet zo bij. ,,Je wordt wel eens uitgescholden, bijvoorbeeld. Dat laat ik dan maar van me afglijden. Als je het zelf niet leuk maakt, zal je het ook nooit leuk krijgen. Ik kan wel de rest van mijn leven als een chagrijn achter het stuur zitten, maar dat helpt niet. Zoals het er nu uitziet zal ik nog dertig jaar van mijn leven in de bus moeten rijden. Dertig jaar met een chagrijnig gezicht? Dat vind ik niks", vertelt hij.

