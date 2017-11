Nog ruimte voor verbetering bij Vossetuin

Speeltuin de Vossetuin in Oud-Vossemeer werd zaterdag overgenomen door de Speeltuinbende om grondig getest te worden op toegankelijkheid en de mogelijkheid om samen te spelen. Het testteam, dat bestaat uit kinderen met en zonder handicap, kwam tot de conclusie dat het een fijne speeltuin is, maar dat er nog wel wat aangepast mag worden als iedereen zich ten volle wil kunnen uitleven. Bestuurslid Bianca Snoek is tevreden met de uitslag. ,,Van een aantal verbeterpunten waren we al op de hoogte, dus we kunnen al heel wat afvinken", vertelt ze.