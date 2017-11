Griezels in Oud-Vossemeer houden gemoederen bezig

De griezeltocht van vrijdag in Oud-Vossemeer houdt de Thoolse gemoederen bezig. De SGP-fractie is verbaasd dat het jongerenwerk van de gemeente het evenement heeft gepromoot en mede heeft georganiseerd en heeft er schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De tocht is afgeleid van het Halloweenfeest en bevat verwijzingen naar de dood. Dat laatste vindt de SGP ongepast. Het jongerenwerk organiseerde de tocht het samen met de Sint-Anthoniusschool en speeltuin de Vossetuin. Meer dan honderd kinderen liepen vrijdagavond mee, de tocht was daarmee een succes.

